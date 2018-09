Halsema: 'Bewoners bij nieuwe vernoeming Cruijff wel betrekken'

Burgemeester Femke Halsema heeft plechtig beloofd dat bewoners dit keer wél betrokken zullen worden bij de plek in de stad die mogelijk vernoemd gaat worden naar de legendarische Johan Cruijff

'Het college heeft inmiddels besloten, op mijn advies, om opnieuw te gaan kijken naar een plek in de stad die de naam van Johan Cruijff kan gaan dragen', zegt Halsema. Uit een reconstructie van AT5 en de Volkskrant vandaag bleek dat bij het hernoemen van het Stadionplein een reeks van fouten en onhandige formuleringen zijn gemaakt.

'We gaan dat zorgvuldiger doen dan de afgelopen keer. We zorgen dat de bewoners er vanaf het begin bij betrokken gaan worden', vertelt Halsema. 'We gaan kijken of we een plek kunnen gaan vinden die Johan Cruijff eer aan doet. Dat moet een goede, mooie en symbolische plek zijn in de stad. Die staat voor zijn sportverleden, maar ook voor zijn maatschappelijke verdiensten.'

Het college is er nog niet uit hoe dit proces er precies uit moet gaan zien. Halsema: 'Daar mag wethouder Rutger Groot Wassink naar kijken. Hij heeft democratisering in zijn portefeuille. We gaan wel zoeken naar een manier waarin bewoners enige vorm van zeggenschap hebben.'

Ambtenaren van de gemeente Amsterdam hebben contact gehad met de zaakwaarnemer van de familie Cruijff over de fouten die zijn gemaakt rondom het Stadionplein. 'Die vinden het ook pijnlijk dat het een politieke kwestie is geworden en er een hoop rumoer is ontstaan.'

