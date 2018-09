Omstreden islamitische middelbare school zoekt nieuwe locatie na explosieve groei

De islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Nieuw-West groeit zo hard dat de gemeente en de school op zoek zijn naar een grotere locatie.

Vorig jaar opende de school zijn deuren na een hoogoplopende strijd met de gemeente en het Ministerie van Onderwijs. De gemeente is nu in 'goed overleg' met de school.

Maximaal 220 leerlingen

Vandaag begint het Cornelius Haga aan de tweede jaargang met ongeveer 120 leerlingen, een stijging van 200 procent ten opzichte van een jaar eerder toen ze slechts 40 leerlingen hadden. Als dit doorzet, kan de school mogelijk volgend jaar al uit zijn jas groeien. 'Op de huidige locatie kunnen maximaal 220 leerlingen', zegt een gemeentewoordvoerder. Er is nog wel beperkte uitbreiding mogelijk.

De gemeente heeft potentiële locaties op het oog, maar wil nog niet zeggen waar. Er wordt eerst gekeken naar geschikte leegstaande panden. Pas als dat niet lukt, zal over nieuwbouw worden gesproken. Wanneer de school zal verhuizen naar een nieuwe plek, kan de gemeente ook niet zeggen.

Andere toon

Daarmee slaat de de gemeente een andere, mildere toon aan dan een jaar geleden. De gemeente maakte er nooit een geheim van de school liever kwijt dan rijk te zijn. Zo waren er grote zorgen over de kwaliteit van het onderwijs dat er zou komen. 'Het schoolbestuur staat met de rug naar de samenleving in plaats van dat ze met een open blik islamitische kinderen goed onderwijs bieden', zei wethouder Simone Kukenheim onder meer.

De lijst met tegenstanders van de school was groot. Behalve de gemeente waren ook het Ministerie van Onderwijs en zelfs diverse moslimorganisaties faliekant tegen. Islamitische basisscholen in Amsterdam adviseerden ouders hun kinderen vooral niet naar het Cornelius Haga te sturen die volgens sommigen een salafistische inslag zou hebben. De school zelf bestreed dat.

Finale oordeel

De Raad van State gaf de school in een finale oordeel uiteindelijk gelijk: hij mocht er komen. De gemeente was verplicht om voor de huisvesting te zorgen. De wethouder was allesbehalve blij met de uitspraak en ook de toenmalige staatssecretaris Sander Dekker noemde de uitkomst 'frusterend'. Maar ze hadden geen andere optie dan zich erbij neer te leggen.

De school probeerde leerlingen te verleiden met het aanbieden van gratis e-bikes en laptops, maar begon desondanks met slechts 40 leerlingen.

Nu een jaar later, is het opmerkelijk rustig rondom de school. De stroom aan rechtszaken is voorbij en de gemeente heeft geen slechte signalen gehoord van de onderwijsinspectie over mogelijk slecht onderwijs. 'We hebben periodiek professioneel overleg', zegt een gemeentewoordvoerder.

Wantrouwen

Toch is het wantrouwen niet overal verdwenen. 'Het is te makkelijk om te stellen dat geen bericht goed bericht is', zegt D66-raadslid Dehlia Timman. 'We hebben er gewoonweg geen zicht op.' Rob Oudkerk van OSVO, de vereniging van schoolbesturen in Amsterdam: 'Ik durf niet te zeggen of het positief of negatief is. Ik weet het gewoon niet.'

Oudkerk betreurt wel dat de school nog steeds geen lid is van de OSVO. 'Daar delen alle scholen zaken die spelen over integratie, groei en nog meer. Het Cornelius Haga deelt niks, dan weet je ook niks.' De school wilde zelf niet reageren.

De gemeente en de staatssecretaris van Onderwijs wisten de opening van de school jaren uit te stellen, maar trokken aan het kortste eind. Bekijk de tijdlijn hieronder: