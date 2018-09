Voetganger aangereden door vrachtwagen op Stadhouderskade

Een vrouw is vanochtend vroeg gewond geraakt toen ze op de Stadhouderskade werd aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde rond 5.00 uur. De vrouw kwam vanaf Oosteinde en stak vlak voor het zebrapad de weg over, meldt een getuige. Daar werd ze geschept door de vrachtwagen die vanaf de Torontobrug kwam aanrijden.

Over de vewondingen van de vrouw is niets bekend. Wel was zij aanspreekbaar toen ze naar het ziekenhuis gebracht werd.