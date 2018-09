Amsterdammer vermist in Noorwegen

Amsterdammer Arjen Kamphuis (47) wordt al sinds 20 augustus vermist in Noorwegen. Hij werd voor het laatst gezien in de plaats Bodø.

Volgens een vriendin van Kamphuis zou hij op 22 augustus terug naar Nederland vliegen. 'Maar inmiddels heeft hij diverse werk- en privéafspraken gemist', zegt zij tegen het AD.

Ruig terrein

Op de dag van de vermissing zou Kamphuis zijn uitgecheckt bij zijn hotel. Daarna is hij niet meer gezien. 'We vermoeden dat hij daar in de regio is gaan hiken. Het is een bekende hikingspot, met heel ruig terrein. In het verleden heeft hij daar ook veel gewandeld', vertelt de vriendin.

Een andere vriend van Kamphuis reist vandaag naar Noorwegen om te helpen bij de zoektocht. Kamphuis is een cybersecurityspecialist en geeft vaker lezingen over het onderwerp.

Infosecurity specialist ⁦@ArjenKamphuis⁩ has gone missing. Norwegian authorities are on the case, but citizen help is very welcomed. He was last seen in hiking hotspot #Bodø, Norway on August 20th. https://t.co/wffgpozJN1