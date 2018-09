Politie onderzoekt harde knallen in Indische Buurt

De politie is in de omgeving van de Semarangstraat in Oost een onderzoek gestart nadat buurtbewoners melding maakten van een reeks harde knallen.

Rond 09.20 uur werden er in de buurt twee harde knallen gehoord. Kort daarna scheurde een auto hard weg. Een tipgever meldt aan AT5 dat er rond 08.00 uur ook al twee knallen gehoord waren.

Andere buurtbewoners melden dat er in totaal zeven knallen zijn gehoord. Een deel van de straat is afgezet voor onderzoek. Forensische Opsporing heeft inmiddels diverse sporen veiliggesteld.

De politie is via Burgernet op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben.