Culinair recensent Gilles van der Loo begint 'raar' maar wel met een 8

Na Johannes van Dam en Hiske Versprille kent 'Proefwerk' sinds vandaag een nieuwe schrijver. Gilles van der Loo, de nieuwe culinair recensent van Het Parool, ging op bezoek bij Flora in het Bilderdijkpark en deelde meteen een 8 uit.

Van der Loo is te spreken over de Los Angeles-stijl taqueria. Vooral de Jalapeno Poppers vallen in de smaak. 'Goed gemaakt, goed gefrituurd, romig en friszuur tegelijk. Deze snack zou elk café moeten serveren.'

Over een quesadilla (Tex-Mex) met kimchi (Koreaans) is Van der Loo ook te spreken. 'Raar, maar erg lekker.'

Vorige maand sprak AT5 met de nieuwe culinair recensent. Hij vertelde toen uit te kijken naar zijn nieuwe baan. 'Ik kan alleen maar hopen dat ik het zo streng als Johannes en zo fair als Hiske kan gaan doen.'