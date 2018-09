Amerikaanse ambassadeur: slachtoffers steekincident CS zijn Amerikanen

De twee slachtoffers die gisteren zwaargewond raakten bij het steekincident op Centraal Station zijn Amerikaanse toeristen. Dat meldt de Amerikaanse ambassade.

De twee slachtoffers liggen in het ziekenhuis en zijn aanspreekbaar. De 19-jarige verdachte, een Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning, ligt ook in het ziekenhuis. Hij wordt met een tolk gehoord.

Lees ook: Slachtoffers steekincident Centraal Station zwaargewond

Ambassadeur Pete Hoekstra heeft contact met de familie van de slachtoffers. De ambassade werkt nauw samen met de Amsterdamse autoriteiten om assistentie te verlenen aan de slachtoffers en hun familie, zo staat te lezen in een verklaring.

Lees ook: Drie gewonden bij steekincident CS, politie schiet op verdachte

De twee Amerikanen werden gisteren rond het middaguur neergestoken in de westtunnel van het station. Zij raakten zwaargewond. De verdachte ging er vandoor, maar werd kort daarop neergeschoten door de politie. Hij raakte niet levensgevaarlijk gewond aan zijn onderlichaam. De politie houdt rekening met een terroristisch motief.

Het station ging na het incident enige tijd voor een deel op slot.

Was u getuige van het incident? Dan komt AT5 graag in contact met u. AT5 is via whatsapp te bereiken op 06 5119 0938, telefonisch via 020 555 11 55 of via mail (info@at5.nl).