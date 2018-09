Amsterdamse voetbalvelden hebben te lijden onder droge zomer

Een kurkdroge zomer heeft ervoor gezorgd dat sommige Amsterdamse voetbalvelden met natuurgras en niet al te best bij liggen.

Veel voetbalclubs beschikken ook over kunstgrasvelden en natuurgrasvelden die wel in goede staat verkeren, waardoor de start van de competitie, op 21 september, niet in gevaar komt.

1 oktober

Bij Sportpark Oostzanerwerf is vooralsnog een veld tot en met zeker 1 oktober onbespeelbaar, schrijft Het Parool. Datzelfde geldt voor een veld op Sportpark Drieburg in Oost. Maar ook bij andere clubs heeft het gras een lastige zomer achter de rug.

Zo mag er op dit moment nog niet gespeeld worden op natuurgrasvelden in stadsdeel West. Ook op drie andere velden in Noord en op zes velden in Oost kan momenteel niet gevoetbald worden. De clubs die op deze velden voetballen hebben allemaal wel kunstgrasvelden. De velden in West krijgen nog voor het eind van komende week een herkeuring.

Inzaaien en bemesten

98 van de 170 sportvelden in de stad hebben natuurlijk gras. Tijdens de zomervakantie worden die velden vaak opnieuw ingezaaid en bemest, ze kunnen zo herstellen. Maar door de droogte zijn veel velden er juist op achteruit gegaan.

De gemeente beheert 85 natuurgrasvelden en heeft in samenspraak met de KNVB een brief aan sportclubs gestuurd. Tot en met vandaag mag er in ieder geval niet gespeeld worden. De gemeente heeft goede hoop dat de meeste velden voor de competitiestart weer bespeelbaar zijn.