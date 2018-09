Beoogde nieuwe plek voor ADM-krakers gaat gemeente tonnen kosten

De bewoners van het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied, die daar voor Eerste Kerstdag weg moeten, worden hoogstwaarschijnlijk overgeplaatst naar het terrein van de voormalige waterzuivering in Noord. Het in gereedheid brengen van deze zogenoemde slibvelden gaat de gemeente zo'n vier tot vijf ton aan gemeenschapsgeld kosten.

Dat blijkt uit een brief dat het college aan de raad heeft gestuurd. Na jarenlang juridisch getouwtrek besloot de Raad van State afgelopen juli dat de krakers na 21 jaar weg moeten uit het Westelijk Havengebied. Eigenaar Chidda Vastgoed B.V. gaat het gebied verhuren aan scheepsbouwbedrijf Koole Maritiem B.V.

De gemeente wil de enkele tientallen bewoners, inclusief de gezinnen, een nieuwe plek op de slibvelden aanbieden. Zij mogen daar maximaal twee jaar verblijven en geen overlast veroorzaken. Of de krakers akkoord gaan met de locatie is allerminst zeker. De gemeenteraad heeft 370.000 euro uitgetrokken om het gebied in gereedheid te brengen, maar uit een eerste raming van de aannemer blijkt dat die kosten zo'n 150.000 euro hoger uitvallen.

De gemeente is met de aannemer in overleg om die kosten naar beneden te brengen door de plannen te versoberen. De overgebleven extra kosten zullen dan alsnog uit de gemeentekas worden betaald.