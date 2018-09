Champagne bij tegenstander Johan Cruijffplein

Het nieuws dat de naam van het Stadionplein niet in het Johan Cruijffplein wordt veranderd, werd in het huis van actievoerder Menno Köhler vandaag met champagne gevierd.

Uit een reconstructie van AT5 en de Volkskrant bleek dat er fouten en onzorgvuldigheden zijn begaan in het naamgevingsproces. Burgemeester Halsema wil daarom dat de naam van het Stadionplein niet wordt veranderd.

Lees ook: Halsema: 'Bewoners bij nieuwe vernoeming Cruijff wel betrekken'

'Ik werd natuurlijk heel blij wakker', vertelt Köhler, die ook de vlag heeft uitgehangen. 'Je krijgt regelmatig om je heen te horen, je bent gek, wat zonde van je tijd. En vervolgens win je, dat is toch wel lekker. En mooi voor het plein natuurlijk, dat is het belangrijkste.'

De vrouw van Köhler had niet het idee dat de naamswijziging zou worden afgeblazen. 'Dat is ook een beetje zoals ik ben en het is juist niet zoals Menno is. Die is juist van het proberen. En dat vind ik zo goed. Want negen van de tien keer lukt het namelijk wel.'

Lees ook: Stadionplein wordt definitief geen Johan Cruijffplein

Marktkoopman Jan Leegwater is ook 'heel blij'. 'Er zou zo'n woede bij me opkomen als ze het toch het Johan Cruijffplein hadden genoemd.'