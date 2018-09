Ziyech had niet verwacht dit seizoen voor Ajax te spelen

Hij had het zelf niet verwacht, maar Hakim Ziyech blijft het komende volledige seizoen bij Ajax. Al zegt hij zelf persoonlijk al wel rond te zijn geweest met AS Roma.

'Eigenlijk niet', antwoordt Ziyech op de vraag van Ajax TV of hij eind vorig seizoen had verwacht nu nog bij Ajax te spelen. Dat de aanvallende middenvelder nog steeds Ajacied is, is volgens hem te 'danken' aan het matige WK dat hij met Marokko speelde. Verder is er volgens hem niets veranders sinds het einde van vorig seizoen.

De Ajacied zegt heel dichtbij een transfer naar AS Roma te zijn geweest. 'Ik was persoonlijk eigenlijk al rond. Alleen de clubs nog niet. En dat is jammer, maar uiteindelijk ben ik wel blij om hier te zijn. (...) Ik had graag een stap willen maken, maar het mocht niet zo zijn. Dan zet je de knop om en ga je weer volle bak aan de slag.'

Na de winst op Standard Luik in de voorronde van de Champions League was het voor Ziyech duidelijk dat hij zou blijven. 'Wij waren ervan overtuigd dat we naar de Champions League gingen, dus dan is het voor jezelf ook makkelijk om definitief te zeggen: "ik blijf". Ik heb het niet uitgesproken, maar voor mezelf wist ik het al.'