Dreigingsniveau niet aangepast na steekpartij met terroristisch motief

Het dreigingsniveau wordt niet verhoogd naar aanleiding van de steekpartij met terroristisch motief gisteren op Centraal Station.

Dat maakt Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bekend. 'Deze verwerpelijke daad past helaas in het huidige dreigingsbeeld. Het dreigingsniveau blijft 4 van 5', schrijft de NCTV op Twitter. 'We volgen de ontwikkelingen. Geen aanleiding tot extra maatregelen.'

Zoals bekend gemaakt door lokale driehoek richt onderzoek steekincident Amsterdam zich op terroristisch motief. Deze verwerpelijke daad past helaas in huidige dreigingsbeeld. Het dreigingsniveau blijft 4 van 5. We volgen de ontwikkelingen. Geen aanleiding tot extra maatregelen. — DickSchoof (@DickSchoof) September 1, 2018

Lees ook: Verdachte steekpartij CS had terroristisch motief, blijkt uit eerste verklaringen

Uit de eerste verklaringen van de 19-jarige verdachte Jawed S., werd duidelijk dat hij met zijn daden een terrostisch motief had. Het onderzoek naar de aanval op CS is nog in volle gang. Er wordt ook nauw samengewerkt met de Duitse autoriteiten, omdat de Afghaanse S. een Duitse verblijfsvergunning heeft.

Lees ook: Amerikaanse ambassadeur: slachtoffer steekincident CS zijn Amerikaans

De politie heeft in Duitsland een huiszoeking gedaan in de woning van de verdachte. Er zijn daarbij meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Maandag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit in beperking, wat inhoudt dat hij met niemand, behalve zijn advocaat, in de buitenwereld contact kan hebben.