Halsema: 'Steekpartij CS afschuwelijk, maar hoop dat Amsterdammers doorgaan met hun leven'

Burgemeester Femke Halsema heeft geschokt gereageerd op de steekpartij met terroristisch motief op het Centraal Station.

Dat laat ze vanavond weten aan AT5. 'Wat er gisteren is gebeurd is heel ernstig', zegt Halsema. 'Twee nietsvermoedende reizigers zijn van achteren neergestoken.'

'Het is afschuwelijk wat er is gebeurd voor famile, vrienden en bekenden van hen', zegt Halsema. 'Maar ook voor reizigers en mensen die op CS werkten.'

Al maatregelen genomen

Halsema staat in nauw contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. 'Het dreigingsniveau blijft vier. Dat was op donderdag zo en op zaterdag ook zo. De kans op zulke incidenten is reëel. We hebben al veel zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen.'

De burgemeester is na de steekpartij op het Centraal Station geweest. 'Ik had een tweeledige indruk. Er was een krachtig optreden van politie en justitie, maar ik heb ook geschrokken personeel gesproken van de Hema en de broodzaak.'

Tekst gaat verder onder video.

Doorgaan

'Ik hoop dat de Amsterdammers gewoon doorgaan met hun leven', stelt Halsema. 'De dreiging blijft hetzelfde. Dat betekent dat het kan gebeuren. Amsterdamse autoriteiten zijn goed voorbereid. Dat blijkt ook uit de reactie gisteren bij het incident. Het blijkt dat we geoefend hebben op dit soort situaties.'

De steekpartij vond gisteren rond het middaguur plaats. De 19-jarige Jawed S. stak in de westtunnel van het station twee Amerikaanse toeristen neer. Vanavond werd bekend dat hij in zijn eerste verklaringen heeft laten weten dat hij een terroristisch motief had.

S. werd na de steekpartij neergeschoten door de politie en is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij door agenten werd bewaakt. De verdachte wordt aanstaande maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.