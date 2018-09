Automobilist rijdt tramrails op Hoofddorpplein kapot

Een automobilist heeft vanavond de tramrails op het Hoofddorpplein beschadigd.

Een deel van de rotonde ligt open voor werkzaamheden. De automobilist reed op het afgesloten deel over de tramrails, terwijl een deel van het beton al weggehaald was.

De bestuurder is weggereden voordat de politie en het GVB ter plaatse waren. Medewerkers van het GVB weten niet wie de automobilist is, maar vermoeden wel dat zijn of haar auto ook schade heeft.

Tram 2 reed door de beschadiging om, maar rijdt inmiddels weer volgens dienstregeling.

Tram 2 update: rijdt geleidelijk weer volgens dienstregeling. Houd rekening met vertraging. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) September 1, 2018