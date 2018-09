Zoveelste auto in vlammen op in Noord

Aan de Waalenburgsingel in Noord is vannacht een auto in vlammen opgegaan. De Volkswagen Golf is daarmee de 22e auto in Noord die dit jaar die in brand is gevlogen.

De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats toen deze rond een uur of vier vlam vatte. De brandweer wist de auto niet meer te redden van de vlammen.

Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

#Autobrand #Volkswagen #Golf type 6 vannacht om 04:16 uur aan de #Waalenburgsingel tussen de Volendammerweg en de Hilversumstraat in #Amsterdam Noord. Inmiddels de 22ste autobrand dit jaar in noord. Pol en brw waren snel tp. Oorzaak #Brandstichting? @Politie_Adam @BrandweerAA pic.twitter.com/Y5mpwVUoVA — Martin Damen (@martindamen58) September 2, 2018