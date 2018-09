Amsterdam probeert meer superjachten naar stad te lokken

Amsterdam moet een 'Superyacht Destination' worden. Met de hashtag #AmsterdamYSYD gaan de HISWA en Haven van Amsterdam op campagne om meer superjachten naar de stad te trekken.

Eens in de zoveel tijd meert een duizelingwekkend groot jacht aan in 't IJ; het bijna honderd meter lange schip Vertigo vorig jaar bijvoorbeeld. In juli dit jaar legde een Mexicaan zijn bootje van 34 miljoen euro achter het Scheepvaartmuseum aan.

'Helikopter vlakbij'

En dat mag best vaker gebeuren vinden de HISWA Holland Yachting Group en Port of Amsterdam. 'Amsterdam heeft de ideale ligging, ook wat betreft regelgeving en reparatiefaciliteiten. Het centrum van de stad beschikt over de beste ligplaatsen voor superjachten.'

Behalve bij het Scheepvaartmuseum worden ook plekken genoemd als de Passengers Terminal, de westkant van de De Ruijterkade en de Amsterdam Marina in Noord. 'Het is een levendige stad met topmusea, lux e winkels en culinaire restaurants.'

Ook handig, de plekken liggen dichtbij het helikopterplatform in Westpoort en Schiphol is binnen het half uur te bereiken. Dan wordt het klimaat ook nog geroemd. 'De winters zijn (op dit jaar na, red.) gemiddeld zacht en de zomermaanden aangenaam.'