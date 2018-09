Lichaam Zeeburg: misdrijf niet uitgesloten, slachtoffer stierf niet-natuurlijke dood

Het onderzoek naar de vondst van een lichaam in een woning op Zeeburg gisteren is nog altijd in volle gang. Zeker is dat het slachtoffer een niet natuurlijke dood is gestorven, laat een woordvoerder weten.

Het slachtoffer werd gistermiddag aangetroffen in een woning in de C.J.K. van Aalststraat. Rechercheurs van de forensische dienst hebben er urenlang onderzoek verricht.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.