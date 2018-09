Twee woningovervallers opgepakt in Zuidoost, derde nog voortvluchtig

Een drietal is vanochtend een woning in de Tekkopstraat in Zuidoost binnengedrongen. Twee zijn buiten door agenten opgepakt, een derde is nog voortvluchtig.

Eén van de verdachten werd op het dak van het pand aangetroffen. Hij is met de hulp van de brandweer naar beneden gehaald.

De politie heeft Burgenet ingezet om de derde verdachte op te sporen. Het gaat om een getinte man in een blauw trainingspak. Hij heeft kort haar en is mogelijk gewond. Er cirkelt daarom al geruime tijd een helikopter boven Zuidoost.

Wat zich precies in de woning op de derde etage heeft afgespeeld, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Over gewonden of een eventuele buit is nog niets duidelijk.

AMSTERDAM: Ivm geweldsdelict zkt politie omgeving Schoonhovedreef : man, getint, smal gezicht, d blauw trainingspak, kort haar, mogelijk gewond

Tips? Bel nu 112 https://t.co/pjqw55gnTx — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) September 2, 2018