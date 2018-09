'Vernieuwde tram 26 en twee buslijnen straks voldoende voor Strandeiland'

Met 8,5 miljoen kubieke meter zand verrijst naast IJburg de komende tijd een nieuw eiland: het Strandeiland. Maar deze mensen moeten ook vervoerd worden en laat dat al jaren een zorgenkindje zijn.

Lees ook: Eerste zand gespoten voor 85 miljoen kostend Strandeiland van IJburg

Het eiland, dat door het aanwezige strand Strandeiland zal heten, moet in 2032 plek bieden aan 20.000 IJburgers die in 8000 huizen gaan wonen. 'Het is straks het grootste eiland van IJburg', zegt architect Jaap Huisman. 'Dat zal de woningnood behoorlijk lenigen, denk ik.'

Deze mensen moeten straks kunnen rekenen op betrouwbaar openbaar vervoer en dat wordt een probleem, verwacht Huisman. 'Er is één dam als ontsluiting voor de stad, dat wordt een grote file om daar te komen.'

Lees ook: Stadsbestuur trekt 330 miljoen euro uit voor extra OV naar IJburg

Nieuwe metrolijn?

Het lijkt misschien een logische gedachte om aan een nieuwe metrolijn te denken. Tram 26 is een zorgenkindje als het aankomt op betrouwbaarheid maar krijgt een flinke financiële injectie. Er wordt namelijk 330 miljoen euro uitgetrokken voor het doortrekken van de lijn.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Marieke van Doorninck heeft er daarom alle vertrouwen in. 'Laten we even vieren dat we nu de Noord/Zuidlijn hebben. Wij denken op dit moment dat de IJtram en die twee belangrijke busverbindingen een goede manier is om IJburg 2 te ontsluiten', zegt Van Doorninck. 'Mocht er later blijken er iets anders nodig is, kunnen we daar altijd naar kijken.'