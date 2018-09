'Jawed S. was niet bij Duitse autoriteiten in beeld'

Jawed S., de 19-jarige Afghaan die vrijdag twee Amerikanen op station CS neerstak, was niet bekend bij de autoriteiten in Duitsland.

Dit meldt het Duitse persbureau DPA zondagavond. S. had een Duitse verblijfsvergunning en leefde in de deelstaat Rijnland-Palts, in het westen van Duitsland.

Lees ook: Verdachte steekpartij CS had terroristisch motief, blijkt uit eerste verklaringen

Volgens DPA stond de verdachte niet bekend als islamitische extremist en leefde volgens de eerste informatie een onopvallend leven. S. zou dan ook niet in beeld zijn geweest bij de autoriteiten.

Lees ook: Amerikaanse ambassade roept op privacy slachtoffers steekpartij CS te respecteren

Gisteren werd bekend dat S. in zijn eerste verklaringen heeft laten weten dat hij een terroristisch motief had. De verdachte wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vermoedelijk komt justitie dan ook met meer informatie over het incident.