Auto brandt uit in Slotervaart

Een auto is vanavond even na 21:00 uur in brand gevlogen aan de Wilhelmina Druckerstraat in Slotervaart.

Vermoedelijk is de brand ontstaan op het moment dat de bestuurder het voertuig startte. Er wordt van een technisch mankement uitgegaan.

De brandweer wist het vuur snel te blussen. De auto is zwaar beschadigd door de brand en naar alle waarschijnlijkheid total loss.