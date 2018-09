Man (29) krijgt 4,5 jaar cel voor schieten op groep mannen in Slotermeer

Een 29-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor vuurwapenbezit en het schieten op een groep mannen in Slotermeer op 19 januari van dit jaar.

Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld. In de straf weegt mee dat de man na een ruzie met de mannen op straat besloot te schieten.

Op de Burgemeester de Vlugtlaan was die middag winkelend publiek en passeerden auto’s. Dat er niemand is geraakt, is een geluk dat niet aan de man te danken is, zegt de rechter.

De 23-jarige medeverdachte is vrijgesproken van betrokkenheid bij de schietpartij. Het dossier biedt volgens de rechtbank te weinig om de verdenking dat hij het vuurwapen aan de 29-jarige schutter heeft gegeven, te kunnen onderbouwen.