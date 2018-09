Toename van bijna twee miljoen reizigers op Schiphol

Het aantal reizigiers op Schiphol is in de eerste helft van dit jaar met bijna twee miljoen toegenomen.

Er reisden 34 miljoen passagiers via de luchthaven. In dezelfde periode in 2017 waren dat er nog 32,2 miljoen, er is dus sprake van een toename van 5,5 procent.

Lees ook: Files rond Schiphol door vakantiedrukte

De groei wordt volgens Schiphol vooral veroorzaakt doordat luchtmaatschappijen grotere vliegtuigen inzetten. Het aantal vliegbewegingen is de afgelopen zes maanden daarnaast met 1,1% gestegen naar 242.343.

'Door de snelle groei van de afgelopen jaren is het druk en krap in de terminal', stelt Dick Benschop, president-directeur van Royal Schiphol Group. 'Ik ben daarom blij dat de bouwprojecten zoals in Vertrek en Lounge 1 en de nieuwe pier in volle gang zijn.'

Lees ook: 'Afzetten reizigers op Schiphol gaat geld kosten'

Door de herontwikkeling van Vertrek en Lounge 1 kan de securitycontrole straks plaatsvinden op een tussenverdieping, waardoor er extra ruimte is voor sommige passagiers.