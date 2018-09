Van Aartsen is even terug en opent studiejaar voor studenten UvA

Voor even is Jozias van Aartsen terug in Amsterdam. Hij opent vandaag het academisch jaar van de UvA en zal spreken over het belang van de universiteit voor de stad. Van Aartsen was waarnemend burgemeester totdat Femke Halsema hem in juli opvolgde.

Het academisch jaar voor de Vrije Universiteit wordt geopend door minister Hugo de Jonge, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij praat daar over de beïnvloeding van wereldwijde netwerken op de economie, cultuur en onze relaties.

Vakantie voorbij

Vandaag is de vakantie officieel voorbij en beginnen ook de basis- en middelbare scholen met hun eerste lesweken. De openingen op de UvA en de VU worden afgesloten met een borrel.