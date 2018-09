Ten Hag over rugnummer Ziyech: 'Vervelende kwestie'

Trainer Erik ten Hag baalt van de rel rond het rugnummer van Hakim Ziyech.

Dat liet hij gisteren blijken in het tv-programma NOS Studio Voetbal. 'Het is gewoon een vervelende kwestie. (...) In onderhandeling met Tadić neem je het rugnummer mee, op dat kruispunt kwam Roma en dat kwam eigenlijk samen. Uiteindelijk ketst het af en ontstaan zo'n situatie.

Waarom Ziyech uiteindelijk niet naar AS Roma kon wil Ten Hag niet zeggen. 'Hoe dat precies zit, dat laat ik in het midden.'

Ten Hag heeft samen met Marc Overmars tegen Ziyech vertelt dat hij een ander nummer kreeg. Ziyech was daar niet blij mee. 'Natuurlijk vind ik dat wij het anders hadden moeten communiceren', stelt Ten Hag. 'We hadden het vooraf in de procedure anders moeten aanpakken door te zeggen, op het moment dat je weggaat gaan wij voor de opvolger en dat betekent ook dat nummer 10 wordt vergeven.'

De trainer zegt verder 'ongelooflijk gelukkig' te zijn dat Ziyech dit seizoen nog bij Ajax blijft. 'Ik heb het vaker gezegd, maar het is een sieraad voor het Nederlands voetbal.'