Voormalige fietsenwinkel in Zuid tijdens verbouwing gekraakt

Een pand op de hoek van de Gaaspstraat en de Uiterwaardenstraat in Zuid is dit weekend gekraakt. Het pand is rond 12.00 uur ontruimd.

Het gebouwtje was vroeger een fietsenwinkel en wordt inmiddels door woningcorporatie Stadsgenoot verbouwd. Er moeten uiteindelijk woningen in komen.

Bouwvakkers

De bouwvakkers laten weten dat ze afgelopen vrijdag nog aan het werk waren. Toen ze vanochtend weer verder wilden gaan, zagen ze dat er krakers binnen waren en belden ze de politie.

Een woordvoerder van de krakers zegt dat het om de groep 'Blije Buren' gaat. Ze willen er een soort voedselbank beginnen.

Bevroren

De politie zei dat er nog wordt uitgezocht of er sprake is van een kraak of van een inbraak. 'We hebben de situatie bevroren, dat betekent dat er niemand het pand meer in of uit mag', vertelt een politiewoordvoerder.

Ongeveer een halfuur later zijn agenten het pand binnengegaan. De twee krakers waren vlak daarvoor via de achtertuin gevlucht. Bouwvakkers gaan nu weer verder met de verbouwing.