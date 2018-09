Beschoten snackbar weer open: 'Wel met een ander gevoel'

De vannacht beschoten snackbar aan de Eerste Oosterparkstraat is vandaag weer opengegaan.

Dat laat een medewerker van de zaak aan AT5 weten. 'We zijn gewoon rustig aan het werk, maar wel met een ander gevoel.'

De snackbar werd rond 2.15 uur vannacht onder vuur genomen. Op dat moment was er alleen een schoonmaker binnen, hij raakte niet gewond en belde de politie.

'We zijn erg geschrokken', zegt de medewerker. 'Het is totaal onverwacht. Er zijn zo'n zes kogels door de deur gegaan en er zitten kogelgaten in de koelkast. Gelukkig is er niemand geraakt.'

De politie doet onderzoek naar de schietpartij en agenten hebben camerabeelden bekeken. Ook wordt er nog gezocht naar getuigen.