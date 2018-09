Passe-partouts voor Champions Leaguewedstrijden Ajax uitverkocht

Nadat zaterdag de seizoenkaarthouders hun kaarten voor de Champions Leaguewedstrijden van Ajax konden kopen, was het vandaag de beurt aan leden van de supportersvereniging. Het ging hard met de kaartjes, want alle passe-partouts zijn al uitverkocht.

De club card-houders die morgen pas aan de beurt zijn, vissen dus achter het net. Er zijn alleen nog losse kaartjes beschikbaar (dus niet voor alle drie de thuiswedstrijden). En ook van die kaarten zijn er niet veel meer over meldt Ajax.

Losse kaartjes

De losse kaartjes gaan pas later deze week in de verkoop. Daarbij is er geen sprake van vrije verkoop. Mensen die een Champions League wedstrijd van Ajax willen zien, moeten in het bezit zijn van een club card of een ander Ajax-lidmaatschap.

Ajax speelt in ieder geval drie Champions Leaguewedstrijden in de eigen Johan Cruijff Arena. Op 19 september is AEK Athene de tegenstander, op 23 oktober is dat Benfica en Ajax sluit op 12 december af tegen Bayern München.