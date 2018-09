Verdachte terroristische aanslag vroeg drie jaar geleden asiel aan in Duitsland

Jawed S., de verdachte van terroristische aanslag op Amsterdam CS afgelopen vrijdag, vroeg in 2015 asiel aan in Duitsland. Dat laat een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken aan AT5 weten. Zijn asielprocedure was nog niet volledig afgerond.

Bij de steekpartij raakten twee Amerikaanse toeristen zwaargewond. Ze zijn buiten levensgevaar. S. verklaarde later aan de politie dat hij handelde met een terroristisch motief. Hij werd snel na de steekpartij door de politie neergeschoten en gearresteerd.

Afghanistan

S. is 19 jaar en komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Hij is woonachtig in de deelstaat Rijnland-Palts. De Duitse politie deed in zijn woning een inval na de steekpartij. De politie nam 'meerdere gegevensdragers' mee.

Later vandaag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Waarom zijn asielprocedure nog niet helemaal is afgerond, is niet bekend.