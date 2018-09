Feesten achter de tralies: ADE komt met drie feesten naar Bijlmerbajes

De Bijlmerbajes zal in oktober het decor worden van drie feesten tijdens het Amsterdam Dance Event. Dat kondigt de organisatie Audio Obscura vandaag aan.

Op donderdag 18 oktober vindt de aftrap plaats met een feest waarin Seth Troxler en Honey Dijon de hoofdacts vormen. Vrijdag komen Speedy J's, Electric Deluxe en Dystopian. De laatste avond, op zaterdag, staat in het teken van Nina Kraviz en haar Russische Tрип (Trip) label.

Laatste keer

De kans is groot dat dit meteen de laatste keer is dat ADE in de voormalige gevangenis wordt gehouden. In 2016 sloot de bajes en werd het kort gebruikt als asielzoekerscentrum. Vorig jaar werd de grond opgekocht voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Wanneer de Bijlmerbajes moet wijken, is nog niet bekend.

Behalve in de bajes worden tijdens ADE ook feesten georganiseerd bij het centraal station, het Scheepvaartmuseum, en de Loft in de A'DAM Toren. De kaarten voor de feesten gaan woensdag in de verkoop.