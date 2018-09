Zijn zij-instromers de oplossing voor lerarentekort in Amsterdam?

Op de eerste dag van het schooljaar hebben Amsterdamse basisscholen alles uit de kast moeten trekken om voor iedere klas een leerkracht te vinden. Op basisschool De Brink in Zuidoost is gekozen zij-instromers voor de klas te zetten.

In Amsterdam beginnen vandaag zo'n 75 zij-instromers voor de klas. En nog eens 85 zijn al bezig met het traject. In mei is zij-instromer Emma van Balen begonnen met haar stage als onderwijsassistent op De Brink. Na een zware toelatingsprocedure is het vandaag zover.

Goede begeleiding is essentieel

Ze is de juf van groep vier, waar Emma twee dagen per week lesgeeft onder begeleiding van een ervaren docent. Eén dag per week staat ze zelfstandig voor de klas en de rest van haar tijd besteedt ze aan haar studie aan de PABO.

Emma heeft hiervoor een kindercafé gerund, dus het werken met kinderen is haar niet vreemd. Ze denkt dat ze goed genoeg is om nu al voor de klas te staan. 'Ik denk dat ik mazzel heb met mijn vooropleiding, ik heb al veel met kinderen gewerkt ook. Ik sta wel redelijk stevig in mijn schoenen daarbij, en je wordt daarbij heel goed begeleid.'

Die begeleiding is volgens directeur Annemiek de Droog van essentieel belang om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Intensieve begeleiding vanuit de PABO, ook op de basisschool zelf en daarnaast coaching door gespecialiseerde leerkrachten moeten van Emma en goede docent maken.

Noodzakelijke maar goede maatregel

Maar zijn leerlingen dan toch niet een soort proefkonijnen? De Droog: 'Niet als je de begeleiding goed vormgeeft want wij leiden heel veel mensen in scholen op. Wij hebben ook altijd de stagiaires van de HvA en de Universiteit van Amsterdam. Die beginnen vanaf het eerste jaar ook al met lesgeven onder begeleiding van een mentor en in hun examenjaar staan ze al twee dagen zelfstandig voor de klas, ook onder begeleiding, maar dat wordt steeds zelfstandiger en daarmee kun je dit traject vergelijken.'

Schooldirecteur De Droog vindt de oplossing om zij-instromers in te zetten op school een noodzakelijke en goede maatregel om het lerarentekort op te lossen. Maar, geeft ze toe, het vergt een enorme inspanning om de juiste mensen te vinden en ze intensief te begeleiden.

'Het wordt aanpoten'

Ook Emma heeft een zwaar jaar voor de boeg met de combinatie van werk en studie. En daarbij komt ook nog eens de hoge werkdruk in het onderwijs. 'Het wordt een uitdaging, maar ik denk dat ik word ontzien van een aantal taken. Maar het wordt wel even aanpoten!"