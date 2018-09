Eigenaar beschoten snackbar Oost: 'We willen alleen ons brood verdienen'

De eigenaar van snackbar Sinbad aan de Eerste Oosterparkstraat is verbaasd dat zijn pand vannacht beschoten. 'We zijn al vijftien jaar een begrip in Oost. Ik heb geen idee waar dit vandaan komt.'

Ondanks dat het pand nog geen 24 uur geleden werd beschoten, is het volgens de man vandaag weer druk in de snackbar. 'De klanten vragen zich wel af wat er gebeurd is. Mijn familie en vrienden ook. Maar ik heb zelf ook geen idee, naast dat er zeven kogels zijn afgevuurd.'

Schoonmaker

Rond 2.15 uur werd er geschoten. Op dat moment was er nog een schoonmaker aanwezig in het pand. 'Het was zeker niet op hem gericht. Dat kan ik je verzekeren', zegt de eigenaar. 'De schoten zijn laag gelost en dus niet voor iemand bedoeld.'

De snackbarhouder is sinds zeven jaar zelf eigenaar van Sinbad na een overname. 'Ik ben enorm geschrokken. Het is niet de normaalste zaak van de wereld dat je wordt beschoten. Het is voor ons ook nieuw en spannend.'

Niet bang voor sluiting

Regelmatig worden er in de stad panden gesloten door de burgemeester. 'Ik ben daar niet bang voor. Ik kan geen reden noemen waarom iemand ons zou willen beschieten. Zorgen over mijn veiligheid? Nee absoluut niet. De politie heeft gezegd dat als er iets gebeurt, ze hier binnen een paar minuten kunnen zijn.'

De politie heeft vannacht sporenonderzoek gedaan en met getuigen gesproken. De schoonmaker moest tijdens het onderzoek in de zaak blijven, om te voorkomen dat er sporen verloren gingen. Er is nog niemand aangehouden. Normaal gesproken neemt de gemeente binnen enkele dagen een besluit over een eventuele sluiting.