Vitesse en CIDI doen aangifte na antisemitische liedjes

Vitesse en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) doen aangifte tegen een groep aanhangers van de Arnhemse club. Zij scandeerden tijdens de wedstrijd gisteren tegen Ajax (0-4) 'Alle Joden aan het gas'.

'We doen afzonderlijk van elkaar aangifte, maar we hebben wel onderling contact gehad over deze kwestie', liet een woordvoerder van Vitesse aan de NOS weten. 'We nemen deze zaak hoog op. Dit soort uitlatingen kunnen echt niet en we distantiëren ons hiervan. Daarom hebben we ook aangifte gedaan.'

Een woordvoerder van het CIDI zegt blij te zijn met de steun van Vitesse. 'Aangifte doen geeft de ernst van de zaak aan en creëert hopelijk bewustzijn rondom dit soort kwesties.'