Brand in tuinhuisje bij Startblok Riekerhaven

In een tuinhuisje bij Startblok Riekerhaven aan de Overschiestraat in Slotervaart is vanavond brand uitgebroken.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er geen woningen beschadigd geraakt. De brand in het tuinhuisje kon snel worden geblust.

Het tuinhuisje is volledig verwoest door de brand. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Vanwege een mogelijk tekort een bluswater werd er uit voorzorg opgeschaald. De brandweer gaat onderzoek doen naar de oorzaak.