Agenten hadden aanslagpleger CS vlak voor steekpartij al in de gaten

Agenten op Centraal Station hebben Jawed S. kort voordat hij twee Amerikanen neerstak, gespot en beoordeeld dat hij afwijkend gedrag vertoonde.

Dat vertelde hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg vanavond in Pauw. Een agent, een zogenaamde spotter, vond dat S. gek gedrag vertoonde. 'Hij leek doelloos rond te lopen maar was ook nergens naar op zoek. De agent vroeg assistentie van twee collega's om deze man aan te spreken.'



'Veel levens gered'

Maar tot een benaderingspoging kwam het niet, aldus Aalbersberg. 'Net op het moment dat ze hadden bepaald waar ze hem gingen aanspreken, haalde hij een mes tevoorschijn en stak hij de twee mannen neer.' Het was de agenten duidelijk dat hij op meer slachtoffers uit was waarop S. werd neergeschoten.

'Ik denk dat deze agenten veel leed en mensenlevens hebben gered en daar ben ik echt enorm trots op', zei Aalbersberg. S. bleek geen vuurwapens bij zich te hebben. 'Hij had alleen twee messen bij zich. En dat waren echt grote messen.'

S. is zaterdag lange tijd met behulp van een tolk verhoord. 'Dat gaat soms moeizaam, het gesprek was in Farsi. Dat verhoor wordt gedaan door speciale rechercheurs.' De 19-jarige Afghaan verklaarde boos te zijn op alle Nederlanders. Jawed S. heeft gezegd dat de profeet Mohammed, de Koran, de Islam en Allah veelvuldig worden beledigd in Nederland.

Voorlopig vast

Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij daarbij ook politicus Geert Wilders genoemd maar over de vorige week afgelaste cartoonwedstrijd heeft hij niks gezegd. De rechter-commissaris oordeelde vanmiddag dat er in deze fase van het onderzoek voldoende bewijs is om de man langer vast te houden.

De gronden hiervoor zijn het vluchtgevaar, de geschokte rechtsorde, de vrees voor herhaling en het onderzoeksbelang. S. zal ook psychologisch en psychiatrisch worden onderzocht.

