Man gestoken tijdens vechtpartij op de Wallen

Een 27-jarige man is vannacht gewond geraakt na een gevecht met een andere man op de Oudezijds Voorburgwal.

Dat gebeurde rond 3.00 uur, ter hoogte van de Oudekennissteeg. Het slachtoffer ging op de vuist met een 20-jarige man. Die zou de 27-jarige man met een scherp voorwerp hebben gestoken.

Twee ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels geopereerd.

De 20-jarige man is na de vechtpartij opgepakt. De geopereerde man wordt later ook aangehouden wegens zijn aandeel in de vechtpartij.