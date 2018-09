Dringen in de hindoeïstische tempel voor razend populaire spiritueel leidster

Haar speeches op YouTube worden steevast enkele duizenden keren bekeken. Op Facebook heeft ze maar liefst 180.000 volgers. En ook de Lord Shiva Temple in Zuidoost puilde - tot haar eigen verrassing - gisteravond uit toen de Indiase spiritueel leidster Devi Richa Mishra op bezoek kwam.

De tempel verwachtte in eerste instantie zo'n 200 gasten verwacht, maar dat bleken er achteraf meer dan 400 te zijn. De spiritueel leidster sprak de aanwezigen toe en er werd gezongen. Allemaal om de geboortedag van de Hindoeïstische god Krishna te vieren.

Voor de spiritueel leidster was het de eerste keer in Europa. Hoewel ze wist dat ze in India flink wat volgelingen heeft, had ze niet zo'n welkom in Nederland verwacht. 'Ik dacht dat men hier veel minder interesse hadden in hun religie, maar toen ik hier kwam en de enthousiasme zag, voelde het alsof ik 'gewoon' thuis in India ben', aldus Mishra.

Visum afgewezen

Het was een lange tijd niet zeker of de spiritueel leidster naar Nederland mocht komen. Haar visumaanvraag werd in eerste instantie afgewezen. Volgens de minister was het onvoldoende duidelijk wat het doel van haar verblijf was en kon ook niet worden vastgesteld of Devi Richa Mishra Nederland daarna weer tijdig zou verlaten. De rechter besloot echter dat het tegendeel is aangetoond.

Mishra zelf kan daar inmiddels wel een beetje om lachen: 'Problemen zoals dit maken dingen altijd meer succesvol, dus ik genoot er wel een beetje van. Uiteindelijk snapte de rechtbank het gelukkig, waardoor ik gewoon naar Nederland af mocht reizen.'