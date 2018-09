Wielen van Tram 5 raken van rails nabij station Zuid

Een aantal wielen van een tram op lijn 5 is vanochtend nabij de Strawinskylaan in Zuid uit de rails gelopen. De lijn reed voor enige tijd daardoor niet tussen Amstelveen en de Stadionweg. Inmiddels is de vertraging verholpen, meldt GVB.

Het gebeurde iets na 08.00 uur dat de wielen in het midden van de tram van het spoor raakten. De wielen aan de voor- en achterkant liepen nog wel in de rails.

Hoe dat heeft kunnen gebeuren wordt door de vervoerder onderzocht. Niemand raakte gewond.