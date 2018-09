Hakim Ziyech kan geluk niet op na winnen van Gouden Schoen voor beste speler

Een nieuw contract, kwalificatie voor de Champions League en sinds gisteren ook de prijs voor beste voetballer van het jaar. Maandagavond kreeg Hakim Ziyech de Gouden Schoen uitgereikt tijdens het Gala Voetballer van het Jaar. Matthijs de Ligt werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

Ziyech maakte van de uitreiking een familiefeestje: hij had onder meer zijn zus en moeder meegenomen. Die laatste bedankte de middenvelder uitgebreid in zijn dankwoord. 'Ik wil iedereen bedanken, maar mijn moeder in het bijzonder. Mama, jij geeft mij kracht.'

Niet onomstreden

Vorig seizoen was Ziyech goed voor vijftien assists en 9 doelpunten. Toch was hij niet geheel onomstreden bij het eigen publiek: hij werd meerdere keren uitgefloten. Zoals na de gewonnen thuiswedstrijd tegen NAC, waarna hij uit frustratie handgebaren richting de supporters maakte. Hij bood direct zijn excuses aan.

Dit seizoen lijkt het anders: hij blonk al meerdere keren uit, staat na vier wedstrijden op twee goals en een assist en wordt op handen gedragen. Hoewel hij open stond voor een transfer, bleef hij toch in Amsterdam. Hij kan een flinke upgrade van zijn contract verwachten.

Talent

De bronzen schoen voor grootste talent ging naar Matthijs de Ligt. De verdediger stond deze zomer in de belangstelling van meerdere clubs, maar bleef net als Ziyech ook in Amsterdam. Bondscoach Ronald Koeman sprak tijdens de uitreiking lovende woorden over de verdediger: 'Als er iemand de potentie heeft om Wesley Sneijder in te halen qua interlands, dan is Matthijs het wel.'

