Flinke overstroming door gesprongen waterleiding in Noord

De IJdoornlaan in Noord staat momenteel onder water door een gesprongen waterleiding. De straat is met linten afgezet en de bussen van het GVB worden ook omgeleid.

Personeel van Waternet is in de straat aanwezig. 'Het gaat om een lek in de zogenoemde drinkwaterhoofdleiding', zegt een woordvoerder. 'We hebben de hele leiding afgesloten afsluiters die op verschillende plekken in de leidingen zitten.'

Geen drinkwater

Een aantal woningen in Noord heeft daardoor geen drinkwater. 'Het gaat om zeventig huishoudens. We proberen ook uit te zoeken of we via andere leidingen water naar de huizen krijgen, maar of dat lukt is nog niet duidelijk.'

Waternet is inmidddels begonnen met het wegpompen van het water in de straat. Ook wordt de leiding nu hersteld.

Spontaan

De waterleiding is spontaan gesprongen, er werd op dat moment niet aan de weg gewerkt. 'Er wordt bekeken hoe dat heeft kunnen gebeuren, maar het allerbelangrijkste is dat iedereen snel weer drinkwater heeft en dat de hoeveelheid water in de straat is weggepompt', aldus de woordvoerder.

Hoe lang de straat nog onder water staat is niet duidelijk.