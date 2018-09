KLM en VNV bereiken nieuw principeakkoord voor piloten

Waar KLM en pilotenvakbond VNV eerder nog van mening verschilden over het oude principeakkoord van 1 mei, hebben de twee partijen sinds gisteren een nieuw akkoord over een nieuwe cao bereikt.

In het oude akkoord waren afspraken gemaakt over onder andere het verlichten van de werkdruk: door de vlieg- en rusttijden aan te passen zou deze moeten worden verlaagd. KLM-piloten hadden vervolgens kritiek op de lange invoertermijn van deze aanpassingen, en accepteerden het oude akkoord dan ook niet.

Via een bemiddelingsproces zijn de twee partijen nu toch tot een overeenkomst gekomen. Door de aanpassingen van de vlieg- en rusttijden eerder in te laten gaan, wordt de hoge werkdruk verminderd. Tevens is er een nieuwe verzoekenregeling voor intercontinentale vluchten opgenomen in het akkoord, aldus VNV.

De overeenkomst is nog niet helemaal rond, de ledenraad van de VNV moet deze nog goedkeuren. Naar verwachting geeft zij hier binnen twee weken uitsluitsel over.