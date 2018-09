Baby's mee naar huis na brand: 'Ik heb nu een dag vrij'

Ouders moesten vanochtend halsoverkop naar een kinderdagverblijf bij het Vondelpark.

In het kinderdagverblijf was brand uitgebroken. Het personeel heeft de kinderen meteen naar een hotel in de straat gebracht en heeft daarna de ouders gebeld.

'Er was veel rookontwikkeling begreep ik, dus goed dat ze naar buiten zijn gegaan', vertelt een moeder. 'Ze belden en zeiden, geen paniek. Dat ze snel buiten waren vind ik het belangrijkste. Ze hebben wel goed gehandeld.'

De brandweer had het vuur snel onder controle en een aantal kinderen kon daarna weer terug. Veel baby's gingen wel terug naar huis. 'Ik heb nu een dag vrij', aldus een vader.