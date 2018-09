'Ik kan me niet poetsen, niet douchen, ik moet gewoon wachten'

Bewoners van de IJdoornlaan werden vanochtend opgeschrikt door een gesprongen waterleiding. De buurt zat uren zonder drinkwater en al het autoverkeer was gedwongen om te rijden.

De straat verdween onder water en woningen werden afgesloten van het waternetwerk. 'Ik kan niet me niet poetsen, ik kan niet douchen, ik kan niets doen en moet wachten', vertelde een bewoner. 'Natuurlijk is het vervelend.'

Bussen van het GVB reden ook niet meer door de straat, al had niet iedereen dat door. 'Ik wil naar de Noord/Zuidlijn', vertelde een vrouw die bij de halte stond te wachten. 'Ik moest de bus daar hebben, maar nu moet ik er blijkbaar naartoe lopen.'

Straat open

'Ze hebben een halfjaar geleden de straat opengehad, toen hebben ze de leiding vervangen', zegt een bewoner. 'Dat hebben ze misschien niet goed gedaan.'



Een woordvoerder van Waternet meldt dat de leiding spontaan is gesprongen en dat deze momenteel is afgesloten. Alle huishoudens zijn via een andere leiding weer aangesloten op het waternet. 'Iedereen zou nu weer moeten beschikken over drinkwater. We krijgen in ieder geval geen meldingen meer', zegt zij.

Ook staat de IJdoornlaan niet meer onder water, er ligt alleen nog wel veel 'prut en zand' op straat.