Zomerreces is voorbij, hoe ziet de politieke agenda eruit?

De politiek is terug van vakantie, vanaf vandaag komt de Amsterdamse gemeenteraad weer bij elkaar. Dit zijn de komende tijd de hete hangijzers op de Stopera.

Terreurdreiging en radicalisering

Uiteraard zal de raad deze week burgemeester Halsema bevragen over de aanslag van afgelopen vrijdag op het Centraal Station. In een eerste reactie zei Halsema dat er geen extra veiligheidsmaatregelen getroffen zullen gaan worden, omdat er al veel 'zichtbare en onzichtbare maatregelen' genomen zijn. Toch wil de VVD kijken of drukke, kwetsbare plaatsen in de stad niet nog beter beveiligd kunnen worden.

Forum voor Democratie legde gelijk de link met de onder vuur liggende radicaliseringsaanpak van de stad, die moet volgens de partij op orde zodat terreur kan worden voorkomen. Het is maar zeer de vraag of het behoeden van Amsterdamse jongeren voor jihadistisch gedachtegoed, de Afghaanse verdachte uit Duitsland op andere gedachten had kunnen brengen, maar links tot rechts is het er over eens; de aanpak moet snel op de schop.

Dat gevoel van urgentie is aan Halsema wel besteed, ze stuurde tijdens het reces al een brief van tien kantjes aan de raad met haar voorlopige plannen. Meest in het oog springend; haar voornemen om geen toenadering te zoeken tot orthodoxe en salafistische organisaties, terwijl haar voorganger Van Aartsen dat nu juist wel van plan was. DENK is niet blij met dit plan van Halsema, GroenLinks en de PvdA hebben ook zo hun kanttekeningen. Donderdag staat er een debat op de planning.

24-uursopvang uitgeprocedeerde asielzoekers

Ook GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink zal de komende tijd moeten gaan leveren. Hij werd met zijn partij de grootste bij de verkiezingen en beloofde op korte termijn de door hem zo vurig gewenste 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de stad. Een plek waar 500 asielzoekers voor een maximale periode van anderhalf jaar kunnen werken aan 'perspectief'.

Maar in de zomer berichtte het college al dat de plannen voorlopig op de lange baan zijn geschoven, ook om ze in gelijke pas te laten lopen met het asielbeleid vanuit Den Haag. Ondertussen ziet een deel van de groep, verenigd in We Are Here, zich genoodzaakt nog altijd van kraakpand naar kraakpand te zwerven.

Groot Wassink is dus naarstig op zoek naar geschikte locaties voor de 24-uursopvang. Tegelijkertijd is het al een opgave de huidige bed-bad-broodvoorziening te continueren. Vorige week had die voorziening namelijk eigenlijk vertrokken moet zijn uit de voormalige gevangenis aan de Havenstraat. Maar omdat er nog geen alternatief beschikbaar is, is de opvang daar nu met twee maanden verlengd.

Groot Wassink gaat als wethouder ook over de democratisering in de stad. Hoe betrek je Amsterdammers bij de besluiten die over hen worden genomen? Ook daar zijn in het coalitieakkoord een aantal voorzetten voor gegeven, zoals het organiseren van buurtreferenda. Het wachten is nu op uitgewerkte voorstellen.

Drukte

Deels een dossier dat onder burgemeester Halsema valt, zeker als het gaat om het handhaven van de openbare orde op bijvoorbeeld de Wallen, deels ook iets waar D66-wethouder Udo Kock over gaat. Halsema heeft ook hier al van zich laten horen. Zo wil ze dat toeristen die zich misdragen gelijk hun boetes per pin betalen en mochten straten onbegaanbaar zijn door troep en/of menselijke uitwerpselen, dan moeten zogeheten 'dweilpauzes' uitkomst bieden. Straten worden dan afgesloten en gelijk schoongemaakt.

De politiek wordt op dit dossier ook achter de broek aan gezeten door de gemeentelijke ombudsman, Arre Zuurmond. Hij weet met zijn nachtelijke observaties op de Wallen ("a lawless urban jungle") zelfs de internationale pers te mobiliseren. Op de achtergrond wordt een sluimerend debat luider. In het verleden al geïnitieerd door het CDA en nu met nieuw elan van de ChristenUnie; waarom staat Amsterdam nog steeds op de kaart als Sodom en Gomorra waar je terecht kunt voor drugs en betaalde seks?

Autovrij?

PvdA-coryfee Sharon Dijksma kwam van Den Haag naar Amsterdam omdat ze wel van een uitdaging houdt. Als wethouder van verkeer en luchtkwaliteit deed ze de belofte dat Amsterdammers de komende jaren op meer frisse lucht kunnen rekenen.



Dit college wil dan ook dat het verkeer in Amsterdam in 2025, over krap zeven jaar dus, uitstootvrij is. Sowieso zal de stad autoluwer gaan worden en in delen van de binnenstad zelfs autovrij. Dat zal gepaard gaan met het opheffen van zeven- tot tienduizend parkeerplekken. Ook hier aan ambitie geen gebrek dus, maar de grote vraag is hoe de concrete plannen er uit gaan zien.