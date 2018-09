Politie voert vanochtend actie: 'Veiligheid blijft overeind'

Agenten vragen vanochtend aandacht voor de in hun ogen veel te hoge werkdruk.

Volgens vakbond ACP kan de politie door de werkdruk niet voldoende bescherming bieden. Met borden langs de invalswegen en bij het Centraal Station worden mensen die de binnenstad vanochtend in willen gewaarschuwd. 'Betreden op eigen risico: Geen Politie.'

De vakbond liet gisteren weten dat de actie, waarmee de suggestie wordt gewekt dat er geen agenten aan het werk zijn, ondanks de aanslag op het Centraal Station afgelopen vrijdag wel gewoon doorgaat. 'Wel zijn de bonden er extra op gebrand dat de veiligheid tijdens de actie overeind blijft.'

Er is volgens de vakbond vanochtend juist meer politie in de stad. 'We benadrukken daarom dat er met de actievoerende collega’s in Amsterdam meer agenten dan normaal in de binnenstad op straat zullen zijn- en deze actie eerder een positief dan een negatief effect heeft voor de burger.'

De actie vindt tussen 8.00 en 12.00 uur plaats.