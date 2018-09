Tesla's in brand in garage in Zuidoost

De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand in een garage van Tesla aan de Burgemeester Stramanweg in Zuidoost.

De brand was rond 5.30 uur ontstaan in de werkplaats, het lijkt er volgens de brandweer op dat er een paar Tesla's in brand hebben gestaan. De brand is inmiddels onder controle.

De brandweer zegt geen moeite te hebben gehad met de accu's in de Tesla's. 'Binnen een halfuur konden we het sein brand meester geven.'

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.