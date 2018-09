Testament gevonden in woning terreurverdachte Jawed S.

Jawed S. dacht dat hij bij de terroristische aanslag op het Centraal Station misschien zou overlijden.

Dat zegt zijn advocaat tegen persbureau ANP. 'Mijn cliënt lijkt er wel rekening mee te hebben gehouden dat hij zijn actie zelf niet zou overleven, want in zijn woning in Duitsland is een testament gevonden.'

De 19-jarige S. stak vrijdag twee Amerikaanse toeristen neer. Hij werd al snel neergeschoten door agenten. De Afghaan zei tijdens zijn verhoor tegen de politie dat hij kwaad was omdat de Profeet Mohammed en Islam veelvuldig zouden zijn beledigd.

Jawed S. vroeg drie jaar geleden asiel aan in Duitsland. Zijn asielprocedure was nog niet volledig afgerond. Vrijdag, de dag van de aanslag, deelde hij nog een foto van Geert Wilders met een rood kruis erdoorheen. In een video wordt de vlag van Nederland vervolgens verbrand.

De Amerikaanse ambassadeur zat gisteren bij RTL Late Night om te praten over de terreuraanslag.