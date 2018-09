Speciale eenheid Noorse politie zoekt naar vermiste Amsterdammer

De speciale Noorse politie-eenheid Kripos is op de vermissing van Amsterdammer Arjen Kamphuis gezet.

De 47-jarige Kamphuis is op 20 augustus voor het laatst gezien in de Noorse plaats Bodø. Kripos is een politie-eenheid die vaker wordt ingezet bij vermissingen, daarnaast is Kripos gespecialiseerd in onderzoek naar georganiseerde misdaad.

Contact met familie

De politie denkt dat Kamphuis is gaan wandelen. Het gebied is populair onder hikers vanwege het ruige terrein. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de Noorse autoriteiten en de familie van Kamphuis.

Kamphuis is een cybersecurityspecialist. Hij heeft vaker lezingen over het onderwerp gegeven.