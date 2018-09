Senioren treuren om vroegere sluitingstijd: 'Misschien wil je even je kop houden?'

Gebruikers van seniorenflat Koornhorst worden verzocht de sociale ruimte eerder te verlaten dan normaal, omdat mede-bewoners last van ze hebben.

In de activiteitenzaal kunnen de bewoners hun sociale leven oppakken en spelletjes spelen. Vaak wordt daar een koud biertje of een ander alcoholisch drankje bijgedronken. Daar hebben de overige bewoners zo'n last van dat Rochdale heeft besloten de zaal eerder dan normaal te sluiten.

Meestal sluit de zaal rond de klok van elf, vanaf dinsdag moet dat al om vijf uur 's middags. Dat pikken de ouderen niet en daarom besloten ze vandaag tijdens sluitingstijd de gewone gang van zaken voort te zetten. 'Ik ga ook niet weg. Ik zit tot het einde! Waarom moeten we om vijf uur naar bed gaan? We zijn geen kinderen toch?'

Gevoelens van onveiligheid

Volgens woningbouwvereniging Rochdale kijken de senioren iets te diep in het glaasje en worden ze snel luidruchtig. Mede-bewoners in de seniorenflat hebben daar last van en hebben meerdere keren geklaagd.

Volgens Rochdale zouden er mensen rondlopen met alcoholverslavingen en dat leidt tot overlast en gevoelens van onveiligheid bij andere bewoners, laat de woningbouwvereniging weten. 'Enkele malen is de groep aangesproken en gesommeerd te stoppen met hun gedrag. Echter, heeft die niet tot verbetering geleid.'