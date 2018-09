Drie rijstroken A10 dicht, flinke file zorgt voor extra reistijd

Het is flink filerijden rondom de stad vanochtend. Wegens een bijzonder natte ochtend met onder andere onweersbuien staat er veel file.

Zo stond er op de A10 West een auto achterstevoren op de rijbaan en even later elders op de A10 moesten drie rijstroken dicht. Wat daar aan de hand is, is nog onduidelijk.

Het blijft vermoedelijk nog de hele dag bar en boos in het land. 'S middags verwacht de Verkeersinformatie-dienst van Rijkswaterstaat vooral lokaal veel regen.